Cadeaux. Olivier part au Futuroscope après avoir découvert la ville mystère

C'est Noël avant l'heure pour Olivier, Seino-Marin originaire de Yerville. Comme beaucoup d'entre vous, il a mené l'enquête entre 9h et 13h, du lundi au vendredi, avec Tom, pour chercher la ville mystère.

Après avoir exploré une partie des États-Unis, de l'Europe et de l'Afrique, c'est finalement sur le continent asiatique que vos questions se sont orientées. Après la Thaïlande, la Chine et Singapour, c'est sur la Corée que l'enquête s'est terminée.

Revenons sur la victoire d'Olivier, ce mardi 17 Décembre.

La ville mystère découverte en direct à la radio Impossible de lire le son.

Notre auditeur remporte donc un séjour en famille au parc du Futuroscope à Poitiers avec nuit à l'hôtel et petit-déjeuner inclus. Auquel s'ajoute un appareil à raclette et à fondue pour 8 personnes et la compilation Hits de l'Automne 2019, qui regroupe 60 titres sur 3 CD.

Dès à présent, une nouvelle enquête est lancée, avec de nouveaux cadeaux pour Noël.