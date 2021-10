Cherbourg-en-Cotentin. Les métiers de la défense et de la sécurité recrutent

Armée de terre, de l'air, marine, gendarmerie, police, sapeurs-pompiers, légion étrangère, administration pénitentiaire… L'année dernière, près de 300 visiteurs étaient venus au forum des métiers de la défense et de la sécurité publique à Cherbourg, afin de rencontrer les professionnels et d'en apprendre plus sur leur métier. Cette année, le Pôle emploi de Cherbourg et la Mission locale du Cotentin renouvellent l'expérience. Objectif ? Recruter des jeunes de 16 à 30 ans. Au total, des milliers de postes sont à pourvoir sur le territoire national, et chaque branche a besoin de compétences diverses. L'armée de terre doit par exemple recruter 16 000 personnes en 2020 pour des missions aussi variées que le secrétariat, le service en information communication, en mécanique, et bien-sûr comme sous-officier…

La marine recrute en local

Afin d'inciter les jeunes à s'engager, la marine nationale a mis en place une nouvelle mesure depuis septembre 2019. Elle recrute en local pour accompagner en douceur les nouveaux arrivants, en proposant des contrats de 2 ou 4 ans dans leur ville. Maître Guillaume, du Centre d'information et de recrutement des forces armées (CIRFA) de la marine à Cherbourg, est marin-pompier embarqué de spécialité. Il présente cette nouveauté.

Il est possible de postuler sans condition de diplôme. Renseignez-vous directement auprès du CIRFA de la Marine nationale le plus proche de chez vous. Dans la Manche, ils sont présents à Cherbourg et à Saint-Lô, ou sur Internet.

Des jeunes déterminés

La mobilité ne semble pourtant pas gêner Jordan, originaire de Cherbourg, présent lors de la réunion d'information du forum, qui a eu lieu en présence de professionnels au Pôle emploi de Cherbourg le vendredi 13 décembre. Jordan a 18 ans, il vient d'obtenir son BAC Pro dans les systèmes énergétiques et climatiques au lycée Cachin, à Cherbourg-en-Cotentin. "Ça me permet d'assurer mes arrières si jamais ça n'aboutit pas dans l'armée", explique-t-il, bien qu'il soit confiant. Jordan rêve de s'engager dans l'infanterie, dans l'armée de terre depuis qu'il est tout petit. Et la distance ne lui fait pas peur, il pourra aussi bien être muté à Vannes, à Annecy ou à Fréjus.

Yann a un parcours un peu différent. A 26 ans, il tient un diplôme d'ingénieur (BAC+5) en poche, spécialisé dans les matériaux. Après avoir travaillé dans cette branche pendant deux ans, il s'est vite rendu compte qu'il lui manquait l'action du terrain. Depuis juillet 2019, il est gendarme adjoint volontaire à Valognes. Après avoir réussi les écrits au concours de sous-officier, Yann devrait passer des oraux fin janvier prochain.