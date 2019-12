Caen. Une petite centaine de nouveaux logements haut de gamme près de l'Abbaye aux Dames

"Parc Avenue", c'est le nom retenu par le cabinet d'architecture Bernard-Thouin-Bossuyt pour ce projet de construction de cinq nouveaux immeubles. Il n'y a pas de hasard ; ils se situent entre l'avenue Georges-Clémenceau et le parc de l'Abbaye aux Dames, lieu d'exception caennais. En un an de conception, 94 appartements ont été aménagés, avec majoritairement des T4 (120 m2) ou T5. Le dernier bâtiment a été terminé début décembre. Tous ont une forme différente, mais bénéficient soit d'un balcon soit d'une terrasse. "On voulait à tout prix que chaque appartement ait une visibilité directe sur le parc de l'abbaye aux Dames, indique Stéphane Bossuyt, architecte, mais aussi sur le grand cèdre classé. Côté parc, on imagine des grosses villas. Côté avenue, on a porté attention à l'architecture contemporaine et urbaine." Ces bâtiments ont été conçus en forme d'escaliers, en béton gris et blanc, en référence à la pierre de Caen. En souterrain, les nouveaux habitants peuvent bénéficier de 135 places de parking.