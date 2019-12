Caen. Près de 100 nouveaux logements haut de gamme près de l'Abbaye aux Dames

"Parc Avenue", c'est le nom d'une nouvelle résidence, composée de cinq immeubles, située entre l'avenue Georges-Clemenceau et le parc de l'Abbaye aux Dames, lieu d'exception à Caen (Calvados). Inaugurée par le promoteur Edifidès, lundi 16 décembre 2019, celle-ci est composée de 94 appartements, majoritairement des T4 ou T5. Le dernier bâtiment a été livré début décembre.

Vue sur le parc

Chaque bien bénéficie soit d'un balcon soit d'une terrasse. "On voulait à tout prix que chaque appartement ait une visibilité directe sur le parc de l'abbaye aux Dames, indique Stéphane Bossuyt, architecte au cabinet Bernard-Thouin-Bossuyt, mais aussi sur le grand cèdre classé. Côté parc, on imagine des grosses villas. Côté avenue, on a porté attention à l'architecture contemporaine et urbaine."

Ces bâtiments ont été conçus en forme d'escaliers, en béton gris et blanc, en référence à la pierre de Caen. En souterrain, les nouveaux habitants peuvent bénéficier de 135 places de parking.