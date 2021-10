Football (Ligue 2). Caen face à Clermont, le rachat de Noël ?

Toutes les bonnes choses ont une fin, dit-on. Il en est de même pour les moins bonnes. Avant d'affronter Clermont pour la dernière journée des matchs aller, Caen a seulement remporté huit de ses 37 matchs joués en L1 et L2 dans cette année 2019. Dire que le supporter malherbiste a dû goûter chaque bon moment plus que de raison n'est qu'euphémisme tant il a été sevré d'émotions positives. Et alors qu'on pensait la machine relancée, le groupe normand s'est sabordé à Rodez, la semaine passée. Face à cette première défaite sous son ère et à l'indigence de ses joueurs, Pascal Dupraz a été clair : "C'est presque trop gros pour être vrai, c'est une pantalonnade à laquelle j'ai assisté", a confié le coach, "On va analyser tout ça, voir ce qu'on a manqué dans la préparation de ce match, on n'a pas fait honneur à notre maillot." Pas d'envie, pas de solidarité, pas de courses, pas d'impact, Caen a flirté avec le néant en Aveyron. Sauf que ce résultat renvoie le SMC loin du peloton de meneurs en L2, à neuf points du premier barragiste exactement.

"Bien sûr que c'est fâcheux"

Même s'il croit toujours en ces barrages, Dupraz a tiqué : "Dans notre situation, du fait que nous avons du retard sur les équipes de tête, bien sûr que c'est fâcheux, même si on ne va pas tout jeter non plus. J'attends de retrouver une équipe qui a envie de jouer ensemble". A minima. Car avec vingt points en dix-huit matchs joués, Caen est à peine dans les temps de passage d'un maintien. Prétendre jouer les barrages peut paraître au mieux ambitieux, au pire prétentieux voire farfelu, aujourd'hui. Surtout avec un groupe sans la moindre marge de manœuvre qualitative.

Mercato. C'est déjà dans l'air du temps, le mercato d'hiver s'ouvre le 1er janvier 2020, pour un mois. Et pour Pascal Dupraz, il faut amaigrir l'effectif. Trente-deux joueurs dans le groupe, c'est trop : "Il y a des joueurs qui auront de la peine pour jouer avec moi et pour ceux-là, il vaudrait mieux qu'ils nous quittent." Dupraz se montre très prudent, "il faut que l'apport soit incontestable". La base est toujours la même : savoir enrôler le joueur qui aura la valeur supérieure et surtout, une capacité d'adaptation hors normes pour pouvoir être opérationnel immédiatement. Une espèce de perle rare, en somme.