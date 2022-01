Clermont-Caen : Malherbe doit rebondir immédiatement

Avant le début de la phase retour, Patrice Garande avait fixé à "trois ou quatre" le nombre de défaites autorisées jusqu'à l'issue du championnat. Celle concédée face à Niort (0-1) vendredi dernier ne rentrait certainement pas dans les plans du technicien caennais. Malherbe a grillé un joker bêtement dans la neige et le froid.

Aux antipodes de ce que réclame Patrice Garande, pour qui la seule priorité réside dans le résultat. "Je me régale à l'avance de faire un match pourri et de le gagner 1-0, confiait-il avant la réception des Niortais. Les matchs où on ne sera pas bien, il faudra savoir les gagner." Caen n'a pas encore la détermination nécessaire pour y parvenir, mais a toujours montré une capacité de réaction intéressante après chacune de ses défaites.

Guingamp et Angers maintiennent la pression

Le déplacement qui l'attend à Clermont, vendredi 25 janvier, pourrait bien prolonger la série. Les Auvergnats maintiennent certes la tête hors de l'eau, deux points devant le premier relégable, mais ils affichent une santé bringuebalante. Une semaine après s'être imposés à Angers, ils ont lourdement chuté à Nîmes, vendredi 18 janvier (3-0). Au match aller, Caen n'avait fait qu'une bouchée de l'équipe entraînée par Régis Brouard en développant une production d'excellente facture (4-0)."Un résultat cher payé pour Clermont car ils avaient eu deux bonnes occasions en début de match d'ouvrir le score", tempère le coach malherbiste.

Les Caennais ont tout intérêt à réitérer ce genre de performance car Guingamp et Angers continuent de prétendre ardemment à une place sur le podium final. La période actuelle pourrait bien être capitale, surtout si elle venait à mal tourner. Or Caen n'a que des équipes de deuxième moitié de tableau à son programme. "J'ai dit aux joueurs que tout allait se jouer en janvier-février, indépendamment de la qualité des adversaires, indique Patrice Garande. En tout cas, c'est là qu'on peut tout perdre. Il est impératif de prendre un maximum de points. En général, les équipes qui sont bien placées fin-février le sont aussi au moment de faire les comptes."