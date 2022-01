SM Caen : Malherbe tourne au ralenti...

Après leur revers concédé face à Niort, les Caennais n'ont pas ramené mieux qu'un match nul de Clermont vendredi. Avant les réceptions de Nîmes et Sedan, Caen doit retrouver le chemin de la victoire sous peine de voir Nantes et Monaco se détacher et de voir la meute revenir...