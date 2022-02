Six et quatre mois de prison ferme. Ce sont les peines dont ont écopé deux jeunes homme de 19 et 20 ans jugés en comparution immédiate à Caen, vendredi 20 novembre. A la mi novembre, les prévenus avaient été surpris en flagrant délit en train d'incendier une voiture qu'ils avaient volé. Ce n'était pas un coup d'essai pour eux, ils étaient tous deux récidivistes. Ils ont été maintenus en détention.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire