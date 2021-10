Nouvelle journée de grève nationale ce mardi 17 décembre, contre la réforme des retraites. Aucune école ne sera fermée à Saint-Lô, et les services de garderie et de restauration scolaire seront maintenus.

Seules les écoles Yser et Brûlé, avec un pourcentage d'enseignants grévistes de plus de 25 %, ainsi que l'école des Palliers, proposeront un service minimum d'accueil, assuré par le personnel municipal, avec le maintien des garderies du matin et du soir et de la cantine.