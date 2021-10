Rouen. Des passantes agressées sexuellement

Ce sont deux atteintes sexuelles dont le prévenu se rend coupable le 15 septembre 2019. Ce jour-là, trois jeunes femmes déposent plainte contre l'individu, dénonçant sa persistance à les harceler sexuellement. Alors qu'elles rentraient chez elles à pied, un individu les suit dans la rue en leur adressant des propos à connotation clairement sexuelle jusqu'à l'entrée de leur immeuble à Rouen. Les gestes suivent sur le parcours : mains aux fesses, embrassades forcées en les plaquant au mur de l'entrée de l'immeuble. Il arrive à l'ascenseur dans lequel il monte en compagnie des victimes. Là encore, elles ont à subir des attouchements divers et il leur demande leur numéro de téléphone. Il bloque la porte de leur appartement d'un geste du pied. Elles appellent la police alors que l'agresseur s'enfuit. La deuxième agression se passe dans la soirée du même jour, quand une patrouille de police repère cinq personnes importunant des passantes. Ils les abordent et leur caressent la poitrine et leurs parties intimes. Les policiers les interpellent et les conduisent en garde à vue.

Ils n'ont pas réfléchi

Au commissariat, le prévenu, alcoolisé, donne une fausse identité. Il est néanmoins laissé en liberté sous contrôle judiciaire. Mais il récidive quelques jours plus tard lors d'un vol. Un mandat d'arrêt est lancé contre lui. Il finit par être retrouvé et placé en détention provisoire. À la barre, il déclare : "j'étais complètement bourré", pensant amoindrir sa responsabilité et jurant qu'on ne l'y reprendrait plus. Le ministère public note "des atteintes sexuelles et outrages sexistes caractérisés". La défense évoque la prise de conscience de la "gravité des faits chez le prévenu". Reconnu coupable, le tribunal condamne Bilal Majari, 23 ans, à une peine de 12 mois de prison dont cinq assortis du sursis avec maintien en détention.

