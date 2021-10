Handball-N1. Les Vikings sont en retard

Pour leur dernière sortie de l'année à Angers, les Caennais espéraient frapper un grand coup et opérer un rapproché décisif avec le podium. C'est manqué. Battus 29-24, les Calavadosiens vont devoir réaliser un immense parcours en 2020 s'ils veulent continuer à rêver de Proligue. Septième à la trêve, le Caen HB est toujours le moins bon élève parmi les cinq aspirants à la montée en Proligue, dont seuls deux y accéderont. "On est à cinq victoires et six défaites, résume Roch Bedos. C'est un bilan évidemment négatif sur le plan des points mais on sait qu'on s'est déplacé énormément chez les équipes concurrentes. Je pense que la trêve arrive à point nommé, on va pouvoir débriefer et repartir de l'avant en 2020." Les handballeurs caennais devront donc réaliser une deuxième partie de saison pleine pour poursuivre leur rêve de retour en Proligue. En attendant, place aux vacances. La reprise est prévue pour le 6 janvier.