Caen. Pensez à faire recycler votre sapin

Rien ne se perd, tout se transforme. Le dicton s'applique également aux sapins de Noël, à Caen. En effet, cette année encore, la Ville met en place des points de ramassage, au nombre de 36, qui seront ouverts jusqu'au dimanche 2 février 2020. Il sera aussi possible de déposer son arbre de Noël dans les déchèteries de la communauté urbaine, ou bien de le déposer, la veille du jour de la collecte des déchets verts, à partir de 19 heures. Après les fêtes de fin d'année 2018, 6 600 sapins avaient été collectés. À noter que les sapins non floqués sont broyés et utilisés pour le paillage des espaces verts.

Les points de collecte

Découvrez les points de collecte que la Ville met à disposition :

- Quartier de la Guérinière : avenue de la Concorde à l'angle de la rue Jean-Jaurès

- Quartier de la Grâce-de-Dieu : avenue Charles-de-Foucault, place de l'Église ; rue de Saint-André, à l'angle de la rue Sainte-Cécile

- Quartier Vaucelles : rue Branville, église de Vaucelles ; place Buot, boulevard Leroy

- Quartiers Sainte Thérèse/Demi-Lune : église Sainte-Thérèse ; rond-point de la Demi-Lune, à l'entrée de la route de Paris

- Centre-ville : place Fontette au niveau de l'ancien tribunal ; place de la République ; avenue du Six-Juin, à l'angle de la rue du Havre ; avenue de l'hippodrome, angle de la rue F.-Scamaron

- Quartiers Venoix/Beaulieu : avenue Henri-Chéron, à l'angle de la rue Saint-Gerbold devant l'église ; boulevard Georges-Pompidou, à l'angle de la rue Claude-Chappe ; boulevard Georges-Pompidou, à l'angle de la rue Borderieux

- Quartiers Saint-Ouen/Haie Vigné : rue du Blanc ; rue Caponière, place Villers ; rue de Bayeux, angle de la rue Detolle

- Quartier Folie-Couvrechef : place de Porsthmouth, angle du cours des Français Libres ; rue des Boutiques, angle de la rue des Acadiens

- Quartiers Chemin Vert/Maladrerie : allée de Lessay ; rue de Secqueville ; rue du Président-Coty, à l'angle de la rue du Bouvreuil ; rue Charles-Peguy ; rue de Bayeux, à l'angle de Savorgnan de Brazza ; rue Schuman à l'angle de la rue Racine ; rue Paul-Gernez ; rue de Champagne (piscine)

- Quartiers Saint-Gilles/Saint-Jean Eudes : place Saint-Gilles à l'angle de la rue des Cordes ; place Reine-Mathilde ; place du Puits-Picard ; rue Basse n°160

- Quartier Calvaire-Saint-Pierre : rue de la Défense-Passive, à l'angle de la rue H.-Smith ; place Blot à l'angle de la rue de Bosnières

- Quartier Pierre-Heuzé : place Champlain ; rue Montcalm à l'angle du boulevard Vanier