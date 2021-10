Rouen. Football : Oissel battu par Saint-Malo

Le match

Pourtant bien entrés dans le match, les Bleus allaient se faire punir une première fois au retour des vestiaires après une première mi-temps sans but, sur un coup franc transformé par les Bretons. Les joueurs de Romain Djoubri allaient pourtant continuer à pousser et logiquement se découvrir pour finalement encaisser le but du break à la 83e minute sur un lob de 35 mètres.

Prochain rendez-vous

Toujours en difficulté à la 15e place, les joueurs du CMS Oissel se déplaceront chez le leader et aussi voisin le FC Rouen samedi 21 décembre 2019.