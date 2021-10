Est-ce l'énergie déployée depuis le début de la saison ? Est-ce juste un manque de réussite ou tout simplement un brusque retour à la réalité ? Tout ça à la fois ? Quoi qu'il en soit, les Drakkars de Caen n'avancent plus et viennent de concéder à Cholet (3-2) samedi 14 décembre dernier leur troisième revers de suite en championnat. "C'est un match qu'on a pourtant plutôt pas trop mal débuté, regrette l'attaquant Loup Benoit, mais on est retombé dans nos travers des derniers matchs." Devant dès la 4e minute grâce à une réalisation d'Igor Halas, les Normands ont concédé l'égalisation adverse avant de repasser devant par Jaroslav Prosvic pour finalement se faire totalement renverser par des Choletais qui viennent donc de leur reprendre 6 points en deux matchs. "On n'a pas su garder le score alors que normalement c'est notre grande force, poursuit Loup Benoit. Il n'y a pas de secret ou de recette miracle, simplement faire le dos rond et repartir au boulot parce qu'il n'y a que ça de vrai." Toujours troisième, Caen est bénéficiaire des points partagés par Neuilly et Cholet lors de leur double confrontation malgré ses deux revers contre Cholet. Il n'en demeure pas moins que pour la dernière de 2019, les ouailles de Luc Chauvel seraient bien inspirées de battre Neuilly justement, samedi 21 décembre à 20h30.