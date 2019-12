Caen. Grèves : les commerces payent le prix fort

Depuis jeudi 5 décembre, les manifestations contre la réforme des retraites se sont multipliées dans le centre-ville de Caen. Seulement, en cette période de fêtes, les commerçants sont très impactés par ces actions à répétition, et certains ne font pas les chiffres qu'ils imaginaient. "On a beaucoup moins de clients. Les rues sont un peu plus désertes car c'est difficile de circuler, les trams sont à l'arrêt, les bus déviés, et puis il y a des violences aussi donc les gens préfèrent ne pas venir en ville", explique Gilles Ferrand, gérant du magasin Espace Disc. Même constat dans la boutique Elle n'en fée qu'à sa tête : "Ça a un impact sur le commerce en général, pourtant on est prêts. Toutes les boutiques sont décorées donc on attend, toujours avec le sourire, nos clients et j'espère vraiment qu'ils vont venir", indique Sylvie Orcier, la gérante du magasin. Des manifestations qui rappellent de mauvais souvenirs aux commerçants. "L'année dernière, c'était déjà compliqué avec les manifestations et les travaux, on aurait aimé avoir un peu de calme cette année."