Caen. Handball (N1M) : les Vikings malmenés à Angers

Les Vikings de Caen (Calvados), 7e au coup d'envoi du match, dimanche 15 décembre, affrontaient les joueurs d'Angers (Maine-et-Loire), 3e, à seulement quatre unités des Normands. En cas de succès, les Caennais pouvaient se rapprocher de leurs adversaires du soir et du haut de classement.

Le match.

La première mi-temps est assez disputée. Les deux formations se concentrent sur leur jeu défensif. Le gardien angevin est déjà sous le feu des projecteurs et s'oppose à plusieurs reprises aux attaques normandes. Le score à la pause est de 13 à 9. Les Caennais ne parviennent pas à concrétiser leurs offensives.

Le Mans garde son avance

Au retour des vestiaires, les Calvadosiens font tout pour revenir au score et gommer les imperfections du premier acte. Le capitaine Maxime Langevin réalise une belle rencontre mais les actions des Vikings ne font pas assez mouches. Le Caen Handball s'incline 29 à 24 face à Angers. L'efficacité a manqué aux hommes de Roch Bedos et les Caennais restent au milieu du classement, à la 7ème place.

La fiche du match.

29-24 (13-9)

Angers : Rizzi (18 arrêts), Boussaha (2), Diallo, Fortune, Ganarul, Georgievski (3), Guerinot, Joannou (11), Lavialle (1), Lusson (cap, 2), Mahau, Meyffret (8), Percevic, Tarrico (2)

Caen : Morkunas (6 arrêts), Jacoby-Koaly (5 arrêts), Langevin (cap, 8), Rosier (2), Pleta (1), Allais (1), Creteau (1), Alexandrine, Marescot (3), Fouga (1), Deschamps, Bouclet, Slassi (3), Vujovic (4)

La réaction

Roch Bedos (entraîneur des Vikings) : "On a été dans l'incapacité de marquer des buts. On a eu des situations mais on a trop butté sur le gardien. C'était des munitions faciles et on a également donné beaucoup de situations à Angers qui a bien exploité ces balles. On a eu des possibilités pour passer devant, mais on ne l'a pas fait et, derrière, quand notre gardien a été un peu moins efficace, on l'a payé. Défensivement on a tenu, mais c'est offensivement qu'on a eu du mal, on a été timides et le gardien d'en face a été très bon et efficace. On a essayé de changer notre stratégie, mais ça n'a pas suffit, c'est dommage."

Prochain rendez-vous

Pour leur prochain match, les Vikings auront rendez-vous avec Gonfreville dans le cadre de la 12e journée de Nationale 1, le samedi 8 février 2019 (20h30) à Caen. Ce match sera l'occasion pour les Normands de démarrer 2020 sur une note positive.