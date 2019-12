Rugby. Enfin une victoire pour Rouen

Vendredi 13 décembre, le Rouen Normandie rugby recevait le RC Vannes pour la 14e journée de championnat de Pro D2

Rouen sort de sa spirale négative

Les hommes de Richard Hill cumulent cinq défaites consécutives et sont avant-derniers du classement avec deux points d'avance sur Valence-Romans. Alors que le RC Vannes est sorti vainqueur de ses trois dernières rencontres et se place dans le milieu de tableau.

Le Match

Les Rouennais ouvrent le score sur une pénalité dès la 5e minute mais sont vite rattrapés par Vannes, 3-3. À la 17e minute, 2 cartons jeunes sont sortis et les piliers Knight (Rouen) et Fry (Vannes) sont renvoyés 10 minutes. Puis quelques minutes plus tard, Rouen se prend un 2e carton et se retrouve à jouer à 13 contre 14.

Vannes profite de cette supériorité numérique pour marquer un essai (3-8). À la fin des temps de pénalité, Rouen se retrouve au complet et marque un essai (transformé) et reprend les devants 10-8. Et quelques minutes plus tard, Josh Drauniniu signe un nouvel essai (transformé) pour Rouen qui prend de l'avance 17-8. Juste avant la fin du temps réglementaire, les Rouennais profitent d'une pénalité pour marquer 3 points supplémentaires.

À la mi-temps, les Rouennais sont devant : 20-8.

De retour des vestiaires, les Rouennais doivent conserver leur avance mais Vannes se réveille. Le RC Vannes marque un essai (transformé ) à la 47e minute et revient coller les Rouennais 20-15. Par la suite, Rouen profite de 3 autres pénalités pour prendre de l'avance et, au coup de sifflet final, les Rouennais s'imposent 29-15.

Les Rouennais gagnent une 4e rencontre, pour 10 défaites, devant son public et cumulent maintenant 18 points, juste trois points de retard sur Aurillac. Cette victoire redonne de l'espoir aux Rouennais après un calendrier plutôt défavorable (Mont-de-Marsan, Oyonnax, Biarritz, Nevers, Grenoble) et ouvre sur une période plus propice pour les prochaines rencontres (Provence Rugby, Colomiers, Valence, Aurillac, Béziers).

Après cette victoire face au RC Vannes, les Rouennais se déplaceront, vendredi 20 décembre, à Aix-en-Provence, face au Provence-Rugby. Le prochain adversaire est actuellement 12e du classement avec 27 points (6 victoires pour 7 défaites). Les Rouennais sont-ils de retour dans la course pour sortir de la zone de relégation ?