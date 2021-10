Elbeuf. De la bière pour le repas de Noël

De la bière pour accompagner le repas de Noël ? Avec pas moins de 1200 variétés proposées par l'enseigne All Beer située à Elbeuf, son dirigeant Nicolas Bonnet casse les codes et propose des bières adaptés à tous les mets de fêtes, de l'apéritif à la bûche!

Accords mets et bière

"Pour un foie gras, un plat iodé ou en sauce, un dessert, qu'il soit chocolaté ou autre, nous disposons de bières adéquates, n'en déplaise aux adeptes des traditionnels et historiques associations mets et vins, ironise Nicolas Bonnet. Notre beau pays étant depuis Jules César, sujet à la culture vinicole, la bière ne fait pas partie de nos us et coutumes, comme cela peut être le cas dans d'autres pays." Cependant, les accords "mets et bières" sont monnaie courante dans le monde anglo-saxon, on y évoque le nom de "food pairing" quelque soit la boisson. "Les bières, barley wine, impérial stout, weissbier, ou autre pale ale, trouverons leurs adéquations aux mets des tables de Noël", poursuit-il. Et pour les fêtes de fin d'année, il est possible de faire plaisir à ses proches avec les coffrets de Noël entièrement personnalisables adaptés à tous les budgets. Pour les amateurs de spiritueux, l'enseigne propose également la vente de rhums et whisky d'exception dans son local située cours Carnot à Elbeuf.