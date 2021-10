Normandie. 7 000 foyers privés d'électricité

Dans la nuit du vendredi 13 décembre au samedi 14 décembre, une violente tempête a touché la région Normandie avec des vents allant jusqu'à 148 km/h, enregistrés à Saint-Vaast-la-Hougue dans la Manche. A cause des vents violents, 7 000 foyers étaient privés d'électricité dans la région, ce matin. "200 techniciens d'Enedis et ses entreprises partenaires sont à pied d'œuvre pour rétablir au plus vite le courant", indique la société.

Enedis appelle à la prudence à proximité des lignes électriques endommagées.