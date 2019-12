Seine-Maritime. L'eau impropre à la consommation dans 40 communes

Les intempéries des derniers jours ont des répercussions sur la qualité de l'eau. Le vendredi 13 décembre, l'Agence régionale de santé (ARS) a émis une recommandation pour ne pas consommer l'eau du robinet dans 40 communes de Seine-Maritime, dans les secteurs de Valmont, près de Fécamp, et d'Auffay, entre Rouen et Dieppe.

Cette mesure de précaution émise "jusqu'à nouvel ordre" est valable sur la totalité de certaines de ces villes et seulement sur certains quartiers pour d'autres, touchant un peu plus de 11 000 habitants. Selon l'ARS, l'eau dans ces communes est rendue trouble par des particules d'argiles et de limons qui peuvent "accentuer les risques de contamination microbienne".

Les personnes concernées doivent donc éviter de boire l'eau, de s'en servir pour se laver les dents ou pour faire la cuisine.

Communes concernées en totalité

Secteur Valmont-Colleville

-Ancretteville sur Mer,

-Angerville la Martel,

-Criquetot le Mauconduit,

-Ecretteville sur Mer,

-Eletot,

-Gerponville,

-Limpiville,

-Saint Pierre en Port,

-Sassetot Le Mauconduit,

-Saint Martin aux Buneaux,

-Sainte Helene Bondeville,

-Senneville sur Fecamp

-Theuville aux Maillots,

-Thérouldeville,

-Thiergeville,

-Thietreville,

-Valmont

-Vimmerville,

Secteur Auffay-Tôtes :

- Beautot

- Fresnay le Long

- Grugny

- La Houssaye Béranger

- Tôtes

- Varneville Bretteville

- Vassonville

Communes concernées en partie

Secteur Valmont-Colleville

-Bec de mortagne (Chemin de Côte Côte, Rue de la Chênaie, Rue du Dauphin, Rue du Fournaie, Rue des Champs, Rue de la Roussie, Rue de Paris, Route de Valmont, Rue de l'Ancienne Ecole, Rue de Gonneville, Rue Chouquet, Ferme des Riceys)

-Colleville (Hougerville, Rue de la Perruque, Impasse du Four, Impasse de la Meunerie, Rue du Vasouy)

-Contremoulins (le trou du renard, Rue des Clos Masures, Rue des Haies, Chemin des Bois, Impasse de la Ferme)

-Daubeuf Serville (Ferme de Recusson, La Rosière, Rue de la Mare Fine, Route de Goderville, Rue Faucon, Impasse de Vertot, Rue des Sapins, Rue Babeuf, Grande Rue, Rue de la Mare Fine, Rue de la Mare aux Saules, Rue du Crucifix)

-Fecamp (Les plantis, La pastourelle, Le val aux vaches)

-Toussaint (hameau de Gruville, hameau de Bariville)

-Veulette (Mesnil / Yaume, Route de Fécamp, Chemin de la Solitude, Rue du Mesnil, Rue des Falaises)

Secteur Auffay-Tôtes :

- Auffay (Partie basse, hameau Mesnil Sauval et rue de Verdun)

- Biville la Baignarde (sauf quartier Le Béteau)

- Etaimpuis (hameaux Loeuilly et Le Coudray)

- Frichemesnil (quartier La Joserie)

- Heugleville sur Scie (rue du Maréchal Foch et rue Duquesne)

- St-Denis sur Scie (centre bourg)

- Saint Maclou de Folleville (sauf les hameauxOrdemare et La Pierre)

- St-Victor l'Abbaye (sauf quartier Le Menu Bois)