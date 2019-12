Caen. Quel est leur meilleur souvenir de Noël ?

Harold Barbé, commentateur sportif, employé de pompes funèbres et humoriste caennais.

"Je me suis marié avec une Américaine. Mon meilleur Noël, c'était en 2011 dans le Wisconsin (un État du Midwest proche de Chicago). Je portais un pull moche avec Rudolphe le renne au nez rouge et il y avait de la neige partout. Grâce à l'excellente bière locale consommée en abondance, j'avais l'impression d'être dans une production de Noël Netflix. Même si on était en 2011, le Wisconsin est resté coincé en 1984 en termes de style. Il ne manquait plus que les petites créatures Gremlins cachées dans le sapin et on se croyait vraiment dans le film de Joe Dante".