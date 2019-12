Caen. Meilleur souvenir de Noël : la voiture 4x4 d'Anaïs Bounouar

Anaïs Bounouar, entraîneure du Stade Malherbe Caen.

"J'avais six ans, je tombe sur le cadeau de mes rêves en me promenant en ville avec ma famille : un 4x4 électrique ! J'envoie plusieurs lettres au père Noël. Noël arrive, le repas est interminable… mais à l'ouverture des cadeaux, mon 4x4 était bien là ! Je sautais partout tellement j'étais contente, je faisais des photos au volant de ma voiture. À la fin des vacances, mon père décide de le mettre à la cave. Grosse erreur ! Le lendemain, la cave avait été forcée et mon 4x4 avait été volé. Malgré des recherches dans tout le quartier, je ne l'ai jamais retrouvé, mais je pense à lui à chaque Noël !"