Caen. Élisez vos sportifs normands de l'année 2019 !

Pour la sixième année, Tendance Ouest et les étudiants du Master Management du Sport de l'Université de Caen, en compagnie d'un jury de professionnels du sport normand, se sont associés pour procéder aux nominations des sportifs de l'année 2019. Parmi les neuf catégories récompensées, celles de la sportive et du sportif de l'année 2019 sont réservées aux internautes de Tendance Ouest. Rendez-vous sur tendanceouest.com pour voter jusqu'au 3 janvier 2020 et élire vos lauréats !