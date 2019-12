Rouen. Contournement est : les opposants peaufinent leurs arguments

Informer, sensibiliser et rallier à leur cause.

Les membres du collectif NON A133-A134 continuent à peaufiner leurs arguments contre ce projet qu'ils jugent d'un autre temps. Associations, maires, élus, citoyens, agriculteurs sont engagés dans cette lutte avec chacun leurs raisons de dénoncer le projet. La bataille du moment ? Contester devant le conseil d'État la déclaration d'utilité publique du contournement. Une bataille d'arguments qui s'est engagée depuis le mois de mai avec le ministère de la Transition écologique. Les opposants ont mis en avant les manquements dans les études sur l'impact environnemental d'une autoroute ou encore la baisse significative du trafic sur l'est de l'agglomération rouennaise. Ils relèvent aussi l'impact que les autoroutes auraient sur la ressource en eau pour la Métropole.

"Le temps qui passe nous est favorable"

Le recours dans ce cas n'est pas suspensif, mais les opposants notent que les premiers coups de pelle ne sont pas pour tout de suite. "Le volet transport des contrats Etat-Région est gelé pour deux ans, explique Laëtitia Sanchez, élus Europe écologie les verts à la région Normandie. Il manque 500 millions d'euros pour toutes les infrastructures sur le territoire français". Or l'État doit financer à hauteur de 250 millions d'euros le contournement est, dont le coût total est estimé à 886 millions d'euros, hors taxe.

"Le temps qui passe nous est favorable", estime de son côté Guillaume Grima, de l'association Effet de serre, toi-même. Il permet de sensibiliser l'opinion publique. "Comment une autoroute peut réduire le trafic ? C'est un grand mensonge organisé pour enrichir les entreprises du BTP", s'insurge le militant, en présentant les solutions alternatives du collectif : plus de transports en commun, plus de place au vélo, plus d'intermodalité… Des solutions qui coûteraient moitié moins cher que le contournement, pour un résultat plus efficace.

Le dossier en tout cas est encore loin d'être réglé, et l'objectif de mise en service en 2024 annoncé par Damien Adam, député de Seine-Maritime, semble bien compliqué à atteindre.

La question du contournement sera en tout cas l'un des sujets de la campagne municipale et métropolitaine rouennaise.