Caen. 131 convives au repas d'avant-Noël

C'est désormais une tradition. Pour la cinquième fois, la Banque Alimentaire et l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) du Calvados ont organisé mercredi 11 décembre un déjeuner d'avant-Noël, à destination de personnes en situation de précarité, à la salle des légendes du stade Michel d'Ornano.

Des chefs

aux fourneaux

Un vrai repas de fête qui représente un moment de "convivialité et de partage" selon Élisabeth Chambaud, vice-présidente de la Banque alimentaire. L'association et l'UMIH ont également travaillé en partenariat avec les apprentis du CIFAC et de l'ICEP-CFA Caen et deux grands chefs cuisiniers, Stéphane Pugnat du Dauphin et Gilles Poudras du Manoir'Hastings à Bénouville. Au total, 131 personnes ont bénéficié de ce repas festif. Étaient conviés des bénéficiaires d'associations caennaises ou proches de Caen.

Jules Sgarzi et Pierre-André Goessels, à la fois bénévoles et bénéficiaires de Cœur de Nacre Entraide, à Douvres-la-Délivrande, se disent "enchantés" de ce déjeuner. "Il permet d'avoir un échange et de bénéficier d'un bon repas" ajoutent-ils. Alexandre, bénéficiaire de l'association Solidarité Colombelloise parle, lui, d'un "plaisir partagé avec tous". Un repas était également organisé à Lisieux.