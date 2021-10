Football . Report général des rencontres en Ligue de Normandie

Est-ce que les conditions climatiques sont venues au secours des services de la Ligue de football de Normandie ? La question va inévitablement se poser tout ce week-end.

Après que la commission régionale de l'arbitrage ait officialisé son droit de retrait de tous ses arbitres évoluant en à partir de la Régionale 1 jusque dans les Districts, la Ligue Régionale a décidé de reporter l'intégralité des rencontres pour causes d'arrêtés municipaux multiples d'interdiction de pratique sur les terrains en herbe à cause des fortes intempéries et des prévisions météorologiques très pluvieuses et venteuses pour le week-end.

Ce report vaut pour les matchs de Régionale 1, Régionale 2, Régionale 3 et l'ensemble des compétitions jeunes au niveau Ligue. Chaque district est libre de laisser jouer à ses niveaux de compétition et les compétitions fédérales sont maintenues.