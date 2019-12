Ligue Europa: Arsenal enfin qualifié pour les 16e, la Lazio n'en sera pas

Après un début de compétition idéal (3 victoires en 3 matches), Arsenal a souffert durant les matches retours avec une défaite et deux nuls, dont celui concédé jeudi sur le terrain du Standard de Liège (2-2).

Le club londonien, finaliste sortant, termine malgré ces difficultés premier du groupe F devant l'Eintracht Francfort, qui a également entériné sa qualification jeudi malgré sa défaite 3-2 face au Vitoria Guimarães.

Autre tête d'affiche de la Ligue Europa, la Lazio Rome de Ciro Immobile ne sera pas au rendez-vous des 16e de finale: les Romains devaient espérer un miracle, ils ont perdu tout espoir en perdant 2-0 sur la pelouse de Rennes, pourtant dernier du groupe E. La qualification revient à Cluj, vainqueur 2-0 du Celtic Glasgow, déjà qualifié.

Dans le groupe C, le plus accroché de la première partie de soirée (un point séparait les trois premiers avant la dernière journée), ce sont Bâle, vainqueur 2-0 de Trabzonspor, et Getafe, qui l'a emporté 3-0 sur sa pelouse face à Krasnodar, qui rejoignent les 16e de finale.

L'APOEL Nicosie, vainqueur 1-0 de Séville dans le groupe A, et Copenhague et Malmö, qui s'affrontaient dans le groupe B (victoire 1-0 des Suédois), se sont également qualifiés.

Le tirage au sort des 16e de finale aura lieu lundi à 12H00 GMT heures à Nyon. Outre les deux premiers de chacun des 12 groupes de Ligue Europa, sont qualifiés les troisièmes des huit groupes de la Ligue des champions.

