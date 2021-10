Cherbourg-en-Cotentin. Pull marin by Cherwood, 100% local

Pour la première fois, l'enseigne Cherwood, dont la boutique se situe à Cherbourg, s'est associée à la Tricoterie du Val de Saire pour concocter une marinière 100 % laine et tricotée à la main à Valcanville. Un travail de fourmis et surtout, 100 % local.

Le succès a été plus qu'espéré : les stocks ont été épuisés dans le magasin Cherwood depuis sa mise en rayon mercredi 4 décembre jusqu'au mercredi suivant. "Une cinquantaine d'exemplaires a été écoulée", détaille Marie Levavasseur, créatrice de la marque aux T-shirt identitaires qui affichent le nom des habitants, qu'ils soient Bricquebétais ou Lyonnais. Le pull marin by Cherwood est le fruit d'une collaboration inédite pour Marie Levavasseur.

Bonne nouvelle, la Tricoterie a relancé une production jusqu'à Noël. Marie Levavasseur a reçu de nouveaux exemplaires jeudi 12 décembre au soir. Pour les retardataires, il sera possible de commander cette marinière (155 euros) directement dans une boutique Cherwood. L'enseigne ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, et pense déjà à développer d'autres produits avec la Tricoterie.

Cherwood, 21 rue au Blé, Cherbourg, ouvert du mardi au samedi, de 10h à 19h, et exceptionnellement les dimanches 15 et 22, et le lundi 23 décembre 2019, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h.

