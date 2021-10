Rouen. Un homme condamné pour des violences au couteau en récidive

Deux condamnations sont déjà portées au casier judiciaire du prévenu pour violences sur conjoint avec arme. Il récidive, le 4 décembre 2019, quand la police est appelée par des résidents d'un immeuble d'Elbeuf qui viennent d'assister à une rixe dans la rue. Deux individus sont concernés, dont l'un, armé d'un couteau, menace le second de son arme après lui avoir asséné un coup de poing au visage. Les policiers arrivent et interpellent le prévenu, dont la description physique leur a été donnée par les témoins de la scène. La victime a une plaie à la bouche et le mis en cause est conduit en garde à vue.

Des insultes en rafales

En audition, les fonctionnaires retrouvent le couteau caché dans le pantalon du prévenu. Mais celui-ci se plaint de maux de tête. Il est conduit aux urgences de l'hôpital où l'attente lui paraît trop longue. C'est alors un flot d'insultes qu'il profère à l'encontre du personnel soignant et de son escorte policière. Après quelques soins, il est placé en cellule. À la barre du tribunal correctionnel de Rouen, il se dit également victime de son comparse, qui lui aurait manqué de respect. Pour le procureur de la République, "le comportement du prévenu n'est pas acceptable". Sa défense estime qu'il est lui aussi victime et qu'il faut, dans ce dossier, "faire la part des choses".

Après délibération à l'audience du mardi 10 décembre 2019, Aly Saber, 43 ans, est déclaré coupable des faits reprochés et condamné à une peine de six mois de prison ferme avec maintien en détention.