Caen. Noël : une couronne naturelle, du "fait main"

Un Noël 100 % naturel, c'est le pari qu'une quinzaine de participants s'est donné à l'atelier créatif de la Colline aux oiseaux de Caen. Si certains avaient créé leur propre guirlande végétale l'année dernière, cette année, d'autres ont confectionné leur couronne de noël à la main. C'est vrai, le côté 'home-made' séduit de plus en plus, même pour les décorations de noël, comme en témoigne Agnès, retraitée. "On nous montre ce que l'on peut faire avec la nature très riche avec des végétaux ornementaux". À condition d'avoir la main verte ? "Non, il faut surtout avoir des idées et du goût".

Une couronne bio

Fabriquée avec une base de houx, de baies rouges, de pommes de pin et de différents branchages pour l'armature, la couronne de chaque participant est unique. C'est justement cela qui les séduit. "On adore ce côté créatif et convivial", poursuit Annie. Du sapin, du cornouiller, du laurier et un peu de lianes permettent de consolider le tout afin de maintenir la structure.

Marie Brunet, animatrice de l'atelier :

Dans cet atelier, organisé par l'équipe d'animation du Jardin des plantes, on cherche aussi à faire des économies. "Ça coûte moins cher que dans le commerce et ce n'est pas made in China !" sourit Jocelyne, une autre participante. Corinne, elle, est une grande romantique. "Ma couronne est en forme de cœur. C'est aussi un bonheur de la faire soi-même".

La clé de la réussite ? "Toujours faire preuve d'imagination !", conclut-elle.