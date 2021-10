C'est une grande fierté pour le club de la JS Cherbourg !

Il s'agit de Zachary Lemonnier ailier droit, joueur de Nationale 2, et de Simon Bigard, arrière gauche, qui lui, est présent dans la liste des remplaçants. À en croire le post Facebook, les deux jeunes sont pensionnaires du Pôle espoirs à Caen et devraient effectuer le début du stage de préparation et de matchs amicaux début janvier dans le 94, puis à Prague !