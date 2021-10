Jeux Olympiques de Londres : le programme de ce mardi 7 août

Côté tricolores, c'est aussi une journée importante puisque le Français Steeve Guénot, champion olympique de lutte gréco-romaine à Pékin, remet son titre en jeu chez les -66kg. Voici ce qui attend les (télé)spectateurs ce mardi 7 août.

Athlétisme - à partir de 11h



Les moments forts de cette nouvelle journée d'athlétisme seront les finales du 110m haies dames, vers 22h, et du 1500m hommes, vers 22h15. A noter deux autres remises de médailles, un peu plus tôt ce mardi : pour la hauteur hommes, vers 20h, et pour le disque hommes, vers 20h45. Les chances françaises seront représentées par Mickaël Hanany pour le saut en hauteur.



En lice : les Kenyans A.Kiprop et N.Chepseba, l'Ethiopien M.Gebremehdin (1500m hommes)



Basket - à partir de 15h



Après avoir dominé la Russie, l'équipe de France féminine de basket entre en quarts de finale, où elle doit s'imposer face à la République tchèque, pour encore espérer en ses chances de médaille. A noter l'ouverture de cette journée par le choc entre les Etats-Unis et le Canada.



Cyclisme sur piste - à partir de 11h



Dernier jour au vélodrome londonien, où les médailles restantes du cyclisme sur piste seront remises. Honneur aux dames avec la finale de vitesse vers 18h30, avant l'entrée en piste des hommes pour le keirin, vingt minutes plus tard environ.



Football - 18h / 20h45



La journée est consacrée aux demi-finales du championnat olympique masculin. Elles opposeront la Corée du Sud au Brésil, puis le Mexique au Japon.



Gymnastique artistique - à partir de 15h



Lors de cette dernière journée olympique de gymnastique artistique, une seule médaille tricolore est à espérer, celle des barres parallèles. Le Français Hamilton Sabot défendra ses chances à partir de 15h.



Haltérophilie +105kg - à 20h



Ce mardi 7 août constitue les derniers moments d'haltérophilie aux Jeux Olympiques de Londres 2012. La médaille d'or récompensera la catégorie des plus de 105kg.



Lutte gréco-romaine - à partir de 14h



Entrée en piste du champion olympique, le Français Steeve Guénot. Après la défaite de son frère Christophe ce week-end, le cadet tentera de garder son titre.



Tennis de table - 16h30



Rendez-vous à 16h30 pour vivre la finale du tennis de table par équipe chez les hommes.



Triathlon - à 12h30



Au tour des triathlètes masculins d'affronter les épreuves de course à pied, de natation et de vélo pour ce triathlon olympique.