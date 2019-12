Manche. Agriculture : une table ronde à la préfecture

Au terme de deux jours de manifestation des agriculteurs, les 26 et 27 novembre, devant l'abattoir Socopa Bigard à Coutances, les organisations syndicales FDSEA et les Jeunes Agriculteurs de la Manche avaient réclamé l'organisation d'une table ronde au préfet de la Manche concernant le respect de la loi Egalim sur la répartition de la valeur ajoutée générée par la filière viande bovine. Une table ronde sera organisée ce jeudi 12 décembre, en préfecture, où seront réunis le préfet, les abattoirs, la grande distribution, des élus du Conseil régional et du Conseil départemental, les parlementaires ainsi que les représentants des syndicats agricoles.