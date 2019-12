Rouen. Entre 5 000 et 20 000 manifestants dans les rues

La mobilisation était plutôt inférieure à celle de la semaine précédente, mardi 10 décembre à Rouen, contre la réforme des retraites. "Mais les manifestants étaient plus déterminés", affirme Gérald Le Corre, l'un des responsables de la CGT en Seine-Maritime. Entre 5 000 et 20 000 personnes, selon que l'on considère le comptage de la police ou celui des syndicats. Dans le cortège, les dockers du port de Rouen, la fonction publique avec les territoriaux et les enseignants, mais aussi le personnel hospitalier, ou encore les pompiers, étaient largement représentés.

La manifestation devait emprunter les trois ponts de Rouen, Boieldieu, Corneille puis Jeanne-d'Arc, pour s'achever au théâtre des Arts. Mais les Gilets jaunes, qui avaient pris la tête du cortège, ne l'entendaient pas de cette oreille. Bien décidés à remonter la rue Jeanne-d'Arc, les manifestants ont contraint les gendarmes mobiles au repli, pour finalement rejoindre la rue Lecanuet, l'Hôtel de ville et redescendre par la rue de la République avant de regagner les quais.

Le service d'ordre de la CGT s'est placé entre les gendarmes mobiles et le reste des manifestants à #Rouen. pic.twitter.com/4EcGZsnZJ1 — Tendance Ouest 76 (@Tendanceouest76) December 10, 2019

De nouveaux blocages à venir

Une manifestation sans incident avant une nouvelle assemblée générale, prévue à 15h, pour décider de la suite des actions à mener. De nouveaux blocages sont prévus chaque matin de la semaine, avec dès 6h mercredi 11 décembre, une action au rond-point des Vaches de Saint-Étienne-du-Rouvray, qui se précise.