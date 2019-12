Coupe de France. Des 32e de finale explosifs pour les clubs de Normandie ! 

Effectué en quatre temps calqués sur les quatre groupes de 16 équipes désignés par les services de la Fédération Française de Football, le tirage des 32e de finale de la Coupe de France a offert des affiches de choix.

Sur les cinq clubs normands qualifiés pour les 32e de finale de Coupe de France, quatre étaient placés dans le groupe D : le SM Caen, l'US Granville, le FC Dieppe et l'ES Gonfreville en compagnie notamment de cinq clubs de Ligue 1 dont l'ogre du Paris Saint-Germain. Dans le groupe C, seul le FC Rouen siégeait sous l'étiquette de club normand aux côtés entre autres, de Lille et Lyon.

Le tirage des clubs normands :

Il y en aura pour tous les goûts avec deux équipes de Ligue 1 pour Rouen et Dieppe qui accueilleront Metz et Angers. Pour le reste du contingent normand, il faudra voyager. Gonfreville aura fort à faire à Saint-Brieuc, comme Granville à Versailles. Le sort a en revanche été clément pour Caen qui ira à Guichen, équipe de Nationale 3 de Bretagne.

FC Rouen (N2)- FC Metz (L1)

Versailles (N3)- Granville (N2)

Guichen (N3)- Caen (L2)

Dieppe FC (N3)- Angers (L1)

Saint-Brieuc (N2)- Gonfreville (N3)

Les matchs auront lieu entre le vendredi 3 et le lundi 6 janvier 2020*.

Le tirage des 32e de finale de Coupe de France :

Fréjus (N2)- Nice (L1)

Limonest (N3)- Le Puy (N1)

At.Marseille (N3)- Rodez (L2)

Fabrègues (N3)- Paris FC (L2)

Bastia-Borgo (N1)- Saint-Etienne (L1)

Reims SA (R1)- Montpellier (L1)

Belfort (N2)- Monceau (N2)

Monaco (L1)- Reims (L1)

St-Pryvé (N2)- Toulouse (L1)

Bayonne (N3)- Nantes (L1)

Trelissac (N2)- Marseille (L1)

Bordeaux (L1)- Le Mans (L2)

Niort (L2)- St-Pierre (Réunion)

Sablé (N3)- Pau (N1)

Angoulême (N2)- Challans (N3)

Tours (N3)- Nîmes (L1)

Gde Synthe (N3)- Nancy (L1)

Hombourg (R3)- Prix les Mézières (N3)

Sannois (N2)- Epinal (N2)

Le Portel (N3)- Strasbourg (L1)

Bourg Peronnas (N1)- Lyon (L1)

Raon L'étape (N3)- Lille (L1)

Valenciennes (L2)- Dijon (L1)

Rennes (L1)- Amiens (L1)

Lorient (L2)- Brest (L1)

Red Star (N1)- Chambly (L2)

Linas (R1)- Paris SG (L1)