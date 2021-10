Manche. Avis de grand frais et coup de vent

La Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord a signalé ce lundi 9 décembre un avis de grand frais et coup de vent sur l'ensemble de la façade Manche et mer du Nord ce mardi 10 décembre de 11h du matin jusqu'au milieu de la nuit. "L'impact du vent, de secteur sud-sud-ouest, sera important avec une force moyenne de 35 à 40 nœuds (65-74 km/h). Les rafales atteindront le plus souvent 40 à 50 nœuds (74-92 km/h), temporairement et localement jusqu'à 55 nœuds (102 km/h)" a indiqué la Préfecture maritime dans un communiqué. Attention également à la mer qui sera agitée près des côtes, et très fortement au large pour l'ensemble de la façade Manche et mer du Nord. En raison des conditions météorologiques perturbées, la Préfecture maritime appelle à la plus grande vigilance et déconseille toute pratique de loisirs nautiques. Baigneurs, plongeurs, pêcheurs, promeneurs, il est demandé d'être particulièrement prudents, notamment sur les plages et l'estran.

Composez le 196 par téléphone pour alerter le CROSS en cas de problème dont vous seriez victime ou témoin.