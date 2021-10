Calvados : le conseiller général Michel Pondaven est décédé

Né le 19 décembre 1951 à Lorient, Michel Pondaven était marié et père de trois enfants. Ce directeur d'école, membre du Parti socialiste, était aussi conseiller général depuis 2001 et conseiller municipal dans l'équipe de Philippe Duron, le député-maire de Caen.

Les hommages sont aujourd'hui nombreux :

"Au bout de son courage, qui fut immense, Michel Pondaven vient de nous quitter. C’est un homme de devoir et de conviction qui s’en va. Son mandat de Conseiller Général de Caen, il l’aura rempli jusqu’au bout, forçant l’admiration de ses amis qui constataient tristement la progression d’un mal qui ne lui a guère accorder de répits.

C’est pour la solidité de ses convictions, la clarté d’un engagement militant qui remontait à loin que je lui avais proposé de quitter la Capitale pour s’investir dans le Calvados. Il devint très vite Premier secrétaire de la fédération de Parti Socialiste à la suite de Jean Claude Carabeufs. Il fit preuve de réelle qualité d’organisation et de militantisme.

Militant, il le fut jusqu’au bout, puisqu’il prit part aux campagnes électorales du printemps. Il aura l’ultime satisfaction de connaître leur issue victorieuse.

Michel Pondaven laisse le souvenir d’un homme d’une grande rectitude intellectuelle et morale et celui d’un militant et d’un élu exemplaire".

Louis MEXANDEAU

"C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Michel Pondaven conseiller municipal de Caen et conseiller général de Caen 2 survenu cette nuit suite à une longue maladie.

Michel Pondaven était fortement impliqué dans les politiques mises en œuvre dans notre ville pour les habitants. Son action portait notamment sur le territoire du Chemin Vert où militant de valeurs associatives fortes il présidait notamment la MJC.

Nous connaissions son engagement au sein de notre parti dont il a toujours porté les valeurs de solidarité et de justice dans tous les combats qu’il a mené. C’était un camarade au service des autres dont le dévouement pour les causes qu’il défendait n’a jamais failli.

Nous garderons en mémoire l’exemple de l’engagement citoyen dont a fait preuve Michel toute sa vie militante.

Corinne FERET, 1ère adjointe à la ville de Caen

Hélène Floderer, présidente du groupe socialiste et républicain de la Ville de Caen.

"J'ai le grand regret de vous informer que Michel Pondaven, notre Conseiller général, est décédé cette nuit des suites d'une longue maladie".

Jean-Pierre WINTER

Maire-adjoint de Saint-Contest



"C'est avec tristesse que nous avons appris le décès de notre camarade et Conseiller Général Michel PONDAVEN.

Engagé pour défendre la causes des habitants de son canton, militant dévoué à notre parti dont il fut le premier secrétaire fédérale.

La section Caen Nord Ouest du Parti Socialiste du Calvados apporte toutes ses condoléances à sa femme, ses 3 enfants et petits enfants".

Section Caen Nord-Ouest du Parti Socialiste

"C’est avec tristesse que j’ai appris la disparition de Michel PONDAVEN, des suites comme l’on dit d’une longue maladie.

Par delà les différences politiques, je veux rendre hommage à l’élu de terrain, à l’homme de conviction et d’engagement qu’il était et adresser à sa famille et ses amis mes sincères condoléances".



Joël BRUNEAU, Président du Mouvement Populaire Calvados, Conseiller régional de Basse-Normandie

"Michel Pondaven nous a quitté emporté par une longue maladie qu'il a combattue avec courage et dignité. Jusqu'à ces dernières semaines, il accomplissait ses responsabilités d'élu avec le sérieux et la passion que nous lui connaissions. Jusqu'au bout, il a vécu debout, fidèle à ses idéaux, à ses engagements, à ses mandats d'élus.

Conseiller général du canton Caen 2, conseiller municipal, conseiller communautaire, président de la caennaise, il était très impliqué dans la vie publique des communes de son canton, à Caen bien sûr, mais aussi à Authie, Carpiquet, Saint Contest, Saint Germain la Blanche Herbe. Mais c'est surtout au Chemin Vert qu'il laissera un vide. Directeur de l'École Authie Nord, président de la MJC, il avait été de tous les combats pour la défense du quartier et de ses habitants. Dans le quartier, au conseil municipal, comme au conseil général il fut un défenseur déterminé du collège Jacquart.

Humaniste, républicain vigilant, socialiste impliqué dans la vie de son parti dont il fut le 1er secrétaire, Michel donnait une belle image de l'Engagement syndical et politique. Il nous manquera au Conseil municipal, à Caen la mer, il nous manquera dans tous les combats où nous le savions toujours là, lucide, combatif.

Avec tous mes collègues du Conseil municipal et du Conseil communautaire, je tiens à lui rendre un sincère et vibrant hommage. Nous saurons, demain, faire vivre la mémoire de Michel. Avec tous les élus de Caen, j'adresse à son épouse, Sylvie, à Malou, à Kevin, à Gaëlle, ses enfants, le témoignage de notre profonde sympathie et nos sincères condoléances".

Philippe Duron, Député-Maire de Caen, Président de Caen la mer

"C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de notre collègue Michel Pondaven.

Homme engagé qui a su tout au long de sa carrière professionnelle défendre les valeurs de l'école public et de la citoyenneté.

Homme de dialogue et de conviction, on ne peut que saluer sa détermination politique dans la défense du maintien du collège Jacquart dans le quartier du Chemin vert, l'un de ses derniers combats reconnu par tous.

Nous adressons nos sincères condoléances à son épouse et à sa famille".

Jean-Louis Touzé, Xavier Le Coutour, Claudine Maguet, Jacky Toullier, Agnès Mériat, Fabrice Le Vigoureux, Nathalie Lamendour, Béatrice Guigues

"C'est avec tristesse que nous avons appris aujourd'hui le décès de Michel Pondaven, conseiller général socialiste ainsi que conseiller municipal à Caen.

Homme de gauche qui a œuvré beaucoup et depuis longtemps pour un territoire qui lui était cher aujourd'hui à la fois comme directeur de la MJC du Chemin Vert et au sein du MOS (Club de football de la Maladrerie) mais depuis toujours aussi comme directeur de l'école d'Authie Nord.

Nous n'oublierons pas son engagement comme Conseiller Municipal de Caen et Conseiller Général de Caen II pour le maintien d'une offre éducative de qualité sur le Chemin Vert et son combat de chaque instant pour la reconstruction d'un collège au sein de ce quartier, projet que nous savons aujourd'hui mis à mal.



Europe Ecologie Les Verts adresse ses condoléances à sa famille et s'associe à la peine des militants socialistes qui perdent aujourd'hui un de leur camarade".

Bérengère Dauvin, Secrétaire Régionale d’Europe Ecologie Basse-Normandie

Rudy L’Orphelin, Maire adjoint Europe Ecologie les Verts





Photo : Greg Wait