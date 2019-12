Carrouges. Grève à l'EHPAD

Une nouvelle illustration du ras-le-bol des personnels qui travaillent dans des maisons de retraite : lundi 9 décembre, ceux de l'EHPAD de Carrouges, entre Alençon et La Ferté-Macé, ont cessé le travail. "C'est le seul moyen pour se faire entendre", expliquent-ils : six postes ont été supprimés dans cet établissement, qui compte 95 salariés pour 111 lits, dont une unité Alzheimer et un accueil de jour. Les personnels se disent à bout, comme l'explique Sandrine Ernault, l'une de leurs représentantes :

La direction de l'établissement, à qui l'Agence régionale de santé demande de revenir à l'équilibre financier, rencontrera les personnels le mardi 17 décembre.