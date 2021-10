Pour la sixième année, Tendance Ouest et les étudiants du Master Management du Sport de l'UFR STAPS de Caen s'associent pour vous proposer d'élire votre sportive et votre sportif de l'année, en Normandie. Ces deux catégories reines parmi les neuf du palmarès sont à vous, lecteurs, internautes et auditeurs. Rendez-vous sur tendanceouest.com pour voter jusqu'au vendredi 3 janvier !

www.tendanceouest.com/trophees-du-sport-2019.php