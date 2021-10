Caen. La pop culturecontre-attaque en 2020

Iron Man, Harry Potter, les Transformers, John Snow… Ils ont tous rendez-vous au parc des expositions de Caen les samedi 24 et dimanche 25 octobre 2020. Après Lille et Rennes, les Geek Days seront organisés pour la première fois en Normandie. Ce festival destiné aux enfants, adolescents et adultes rassemble les incontournables de la pop culture.

10 000 visiteurs

attendus

"Le concept est le même dans chacune des villes : 40 % d'espaces réservés au shopping avec divers exposants et 60 % d'animations", détaille Marion Denuncq, membre de GL Events, organisateur de l'événement depuis six ans à Lille. "On retrouve des licences de super-héros Marvel, des associations de cosplayeurs - ces passionnés qui se griment en leur héros préféré - mais aussi un espace de rétro-gaming avec des consoles de jeux vidéo anciennes." Chaque édition comporte aussi son lot d'invités, qu'ils soient acteurs, Youtubeur, ou streamer, ces pratiquants de jeux vidéo qui retransmettent leurs parties de jeux vidéo en direct. Lors des précédentes éditions rennaises ou lilloises, le public a par exemple pu échanger avec l'acteur Frankie Muniz, qui interprète Malcolm dans la série du même nom, ou Devon Murray, alias Seamus Finnigan dans Harry Potter.

Les exposants peuvent d'ores et déjà s'inscrire. La billetterie, elle, ne devrait pas ouvrir avant le printemps. Les Geek Days version Caen devraient rassembler 10 à 12 000 personnes.

Pratique. Geek Days, les 24 et 25 octobre 2020 au parc des expositions