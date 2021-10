Hockey (D1). Les Drakkars dominés par Cholet

Les Drakkars de Caen recevaient les Dogs de Cholet ce samedi 7 décembre. Ils se sont inclinés 4-1.

Le match

Les Caennais ont bien commencé la rencontre avant que Cholet ne commence progressivement à entrer dans le rythme, et à prendre le dessus sur les Drakkars sans pour autant marquer. Leur infériorité numérique en fin de période a failli profiter à leurs visiteurs mais le but marqué à 8 secondes de la sirène a été refusé pour une faute.

Dans le deuxième tiers, le gardien Calvadosien Ronan Quemener va d'abord sauver son équipe sur une parade, avant que les Drakkars ne commencent à réagir. Mais c'est alors que les Normands subiront une attaque éclair des Dogs et se feront punir par White (0-1, 29'). Dans la foulée, ils subirent une contre-attaque, sanctionnée avec un nouveau but des visiteurs, par Smith (0-2, 31').

Les Caennais dominés la majeure partie du match

Mais la réaction des joueurs de Luc Chauvel se faisait sentir. Ils ont réduit l'écart au cours d'une supériorité numérique, par Loup Benoit (1-2, 37'). Malheureusement leurs adversaires ont mis de nouveau directement la pression, et ont fini par faire céder le portier Normand juste avant la sirène au cours d'une nouvelle supériorité numérique Choletaise, par Birolini (1-3, 40').

Caen joue alors le tout pour le tout avec un power-play dans les derniers instants. Ils perdent le palet et encaissent un quatrième et dernier but, par Simard (1-4, 60').

La réaction

Luc Chauvel à la suite de la défaite Caennaise contre Cholet Impossible de lire le son.

La fiche du match

Caen - Cholet : 1-4 (0-0, 1-3, 0-1). 1 100 spectateurs.

Caen : L.Benoit (P.-A. Devin, G.Cerkovnik, 36'48, Sup. numérique). Pénalités : 10'. Entr. : Luc Chauvel

Cholet : Z.White (28'33), J.Smith (L.-P.Simard, A.Birolini, 30'04), A.Birolini (R.Bastille, 39'59, Sup. numérique), L.-P.Simard (C.Doyle, 59'08, But vide). Pénalités : 6'. Entr. : Julien Pihant

Prochain rendez-vous

Les Drakkars se déplaceront dès samedi prochain, le 14 décembre à 19h30 à Cholet, pour la rencontre retour et prendre leur revanche, qui comptera pour la 14e journée de Division 1.