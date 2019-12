Vol. Il dérobe une montre pour la revendre

Le prévenu est interpellé en fin d'après midi, le 11 novembre 2019. Les vigiles d'un magasin de Rouen s'aperçoivent qu'il est en possession d'une montre de marque et d'une bouteille d'alcool. Il est confié aux policiers qui décèlent chez lui une alcoolémie avancée, vérifiée par le test de l'éthylomètre. S'il reconnaît le vol de la montre, il nie avoir dérobé la bouteille d'alcool. Une rapide enquête permet de recueillir le témoignage d'un commerçant, à qui il manque une bouteille dans son stock. Concernant la montre, les vigiles du magasin disent avoir vu l'individu dégrader la protection antivol de l'objet, puis le reposer pour s'intéresser à une deuxième montre avant de l'emporter et se diriger vers la sortie. Le mis en cause confesse avoir volé la montre pour la revendre.

Récidive avérée

Il a déjà été condamné pour des faits similaires dans le même magasin et son casier judiciaire fait état de neuf mentions pour vols et escroqueries. Il a déjà fait plusieurs mois de prison. Lors de son procès, mercredi 4 décembre devant le tribunal correctionnel de Rouen, le ministère public note que "la récidive doit être sanctionnée". La défense estime qu'une prise en charge sociale est "préférable à l'incarcération". Dylan Pillard, 23 ans, est finalement reconnu coupable et condamné à une peine de quatre mois de prison ferme avec maintien en détention.