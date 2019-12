Télévision. La Casa de papel de retour !

Après plusieurs mois d'attente, Netflix vient enfin de dévoiler la date de diffusion de la quatrième partie de la série La Casa de papel. Préparez-vous, elle est de retour en avril 2020, avec au casting toute la bande, et même des acteurs qui ne devraient plus être là quand on connaît la fin de la saison 3…

Netflix vient de mettre en ligne une courte vidéo, sur son compte Instagram, dans laquelle on voit les personnages qui tournent sur eux-mêmes avec cette phrase "Que le Chaos Commence", ça promet !

Notez bien la date, ce sera le 3 avril !