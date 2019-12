Basket (N1M). Un dynamisme à conserver

Face à La Rochelle, les Caennais se savaient attendus la semaine passée, les partenaires de Bryson Pope n'ont pas déçu en s'imposant 90 à 72. La formation calvadosienne a rassuré son public en proposant un basket plein de maîtrise à défaut d'avoir offert un véritable match référence.

"Bonne base de travail"

L'entrée dans la phase retour demeure réussie, un avis partagé par l'entraîneur Fabrice Courcier : "C'est une bonne base de travail même si chaque match est différent. Nous n'avions pas le droit à l'erreur et l'équipe a livré un bon match avec du plaisir et du partage. La crainte sur un effectif réduit, c'est les blessures supplémentaires et il n'y en a pas eu." Le coach caennais fait ici référence à un groupe de joueurs handicapé par les blessures. Malgré les bonnes performances individuelles de William Pfister et surtout de Soriah Bangura, le CBC sera toutefois privé de longues semaines de Cory Remekun et de Gaëtan Clerc. Alors que le percutant Gide Noël est déjà arrivé en remplacement d'Aurélien Salmon, Fabrice Courcier espère une autre recrue sous peine de vivre une phase retour difficile. D'ailleurs, après une visite périlleuse chez le leader angevin en début de semaine, le CBC passera un nouveau test en recevant Bordeaux ce vendredi 13 décembre à 20h.