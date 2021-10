Caen. Nouveau rassemblement contre la réforme des retraites

Cette manifestation s'inscrit dans "la continuité de celle organisée le 5 décembre dernier" indique Michel, membre de la CGT dans l'enseignement supérieur. Sur le boulevard Maréchal Leclerc plusieurs syndicats dont la CGT, FO et FSU et quelques gilets jaunes étaient présents samedi 7 décembre. Ils dénoncent notamment le projet de réforme des retraites et la précarité. Environ un millier de personnes étaient présentes, selon les syndicats, pour défiler dans les rues de Caen, notamment rue Saint-Jean et quai Vendeuvre.

Une réforme trop incertaine

"Aujourd'hui le projet de réforme est incertain et il pourrait aggraver la situation de précarité" précise Michel.

Un nouvel appel à manifester a été lancé par les syndicats le 10 décembre prochain, "nous n'avons pas l'intention de lâcher l'affaire" ajoute-t-il.