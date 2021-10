Rouen. Les Dragons corrigent Amiens

Le match

Les Jaunes et Noirs sont bien rentrés dans une spirale positive. En effet, après une grosse victoire déjà à domicile contre le leader Grenoble dimanche dernier, les Rouennais viennent d'enchaîner une 5e victoire et pas des moindres, dans le derby et face au troisième du championnat. Après avoir découvert la surprise avec des nouveaux jeux de lumière lors de l'entrée des joueurs, les Normands se mettaient en évidence et ouvraient la marque après treize minutes de jeu sur un lancer de Nicolas Ritz qui nettoyait la lucarne de Buysse pour le 1-0.

Un peu moins de cinq minutes plus tard, Marc-André Thinel montrait qu'il n'avait rien perdu de son talent en se jouant de la défense amiénoise avant de marquer du revers 2-0. Au retour des vestiaires, les joueurs de Fabrice Lhenry allaient inscrire un troisième but finalement annulé par la vidéo alors que la cage avait bougé. Cette décision remettaient les Gothiques dans le match qui revenaient à 2-1, suite à un cafouillage devant la cage de Pintaric, par Jérome Verrier.

Mais les Rouennais n'avaient pas décidé de lâcher et coupaient tout espoir de remontée aux Amiénois qui voyaient Anthony Guttig refaire le break 23 secondes plus tard et Loic Lampérier donner trois buts d'avance moins d'une minute après (4-1). Ce qui sera fatal au gardien amiénois Buysse, sorti par son coach au profit de Savoie. Pleins d'efficacité lors de cette soirée, les Dragons marquaient deux nouveaux buts dans ce deuxième tiers par Nicolas Deschamps puis par Florian Chakiachvili, d'un lancer lointain en supériorité numérique (6-1).

Dans le dernier tiers, les Rouennais marquaient deux nouveaux buts par Joël Caron et Anthony Guttig pour conclure une belle performance collective avec à noter l'entrée de Gaetan Richard dans les cages rouennaises pour les dix dernières minutes.

La fiche

Rouen - Nicolas Ritz (Loic Lamperier, Mathieu Roy) 13:30

Rouen - Marc-André Thinel (Joël Caron, Kevin Dusseau) 17:54

Période 2

Amiens - Jérôme Verrier (Rudy Matima, Florian Sabatier) 3:39

Rouen - Anthony Guttig (Kevin Dusseau, Bastien Maia) 4:01

Rouen - Loïc Lampérier (Marc-Andre Thinel, Chad Langlais) 4:57

Rouen - Nicolas Deschamps (Anthony Guttig) 9:59

Rouen - Florian Chakiachvili (en supériorité numérique) (Mathieu Roy, Anthony Guttig) 19:23

Période 3

Rouen - Joël Caron (Enzo Cantagallo, Maurin Bouvet) 8:06

Rouen - Anthony Guttig (Mathieu Roy, Nicolas Deschamps) 13:55

Les réactions

Anthony Guttig : "Ça fait du bien, le contenu est là, ça fait plaisir aussi aux supporters de voir un beau spectacle. On a mis des choses en place tactiquement, ça commence à payer et ça rend les matches plus faciles. On espère que ce sera le déclic qui lancera définitivement notre saison."

Fabrice Lhenry : "On s'attendait a un match serré, on est très satisfait du résultat. Les joueurs ont très bien joué et laissé peu de chance a l'adversaire, ça fait du bien avant la trêve on peut partir tranquillement. Il y avait des joueurs intéressants mais on n'a pas le budget, on ne veut pas prendre un joueur pour faire le nombre, ça sera pour apporter un plus. Pour l'instant on n'a pas trouvé de joueur avec le bon profil. On avait une piste mais le joueur s'est rétracté."