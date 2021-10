Portrait. Hervé Morin et sa Normandie

À la différence de ces deux précédents ouvrages qui traitaient de politique, le troisième livre d'Hervé Morin, président de la région Normandie, se veut plus personnel. Celui qui fut maire d'Épaignes, près de Pont-Audemer dans l'Eure, pendant plus de 20 ans y évoque, photos à l'appui, sa Normandie ou plutôt ses quatre Normandie : celle des paysages et des lieux grandioses, celle des lieux qui ont bercé et façonné sa vie, celle des belles rencontres avec les Normands, et celle qui symbolise cet esprit de conquête qui anime les habitants de la région.

"La Normandie ne se

limite pas à Deauville"

"À travers ce livre, j'ai voulu rendre à la Normandie ce qu'elle m'a donné", écrit-il en préambule. "Et plus encore faire connaître, au-delà de ses frontières toutes les richesses de ce territoire qui jadis présidait aux plus grandes des destinées et qui, aujourd'hui, constitue à nouveau une des régions les plus dynamiques du continent." Dans cet ouvrage, l'ancien ministre de la Défense raconte notamment son enfance au phare de Fatouville et à Épaignes et Cormeilles, dans l'Eure, son profond attachement pour le monde paysan mais aussi sa passion pour le cheval. "Grâce à Literato, meilleur cheval en 2017, j'ai pu investir dans ce qui constituait le rêve de ma vie avec la politique : un haras, situé tout près de ma maison où j'élève aujourd'hui une douzaine de pouliches et emploie quatre salariés". Il rappelle aussi sa fierté d'être devenu le premier président d'une Normandie réunifiée, dévoile les lieux de charme qu'il apprécie, présente les personnes "exceptionnelles" qu'il a rencontrées et livre même quelques anecdotes croustillantes comme celle du persil caché dans sa chaussette qui lui aurait permis de remporter l'élection à la présidence de la Région.

Dans son livre, Hervé Morin déclare particulièrement sa flamme à la Manche et son trait de côte. "Les Parisiens arrêtent souvent leur transhumance entre Étretat et la côte fleurie. C'est dommage pour eux". Ce lien viscéral entre Hervé Morin et la Normandie prend toute sa dimension grâce aux splendides photos prises par Guillaume de Laubier. Celles-ci jalonnent l'ouvrage en mettant en exergue les multiples facettes de la Normandie à travers les paysages, certains lieux plus ou moins connus du patrimoine normand, les portraits de ceux qui font la Normandie d'aujourd'hui.