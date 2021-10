Médecine. À pourvoir, 15 postes de généraliste dans l'Orne

Le Conseil départemental de l'Orne recrute 15 médecins généralistes et vient tout juste de le faire savoir. La collectivité ouvrira son Centre départemental de santé sur plusieurs sites à travers le territoire, en janvier 2020. Un centre départemental avec des médecins salariés, complémentaires des structures libérales, pour consolider l'offre médicale et surtout permettre un accès aux soins à tous les Ornais, où qu'ils se trouvent. Outre les postes de 15 généralistes, le département recrute aussi cinq secrétaires médicales, un directeur et deux gestionnaires administratifs et financiers.

Ces 23 postes seront pourvus au fur et à mesure du déploiement du dispositif sur le territoire.