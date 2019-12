Gonfreville-l'Orcher. Un exploit en Coupe ?

C'est le seul club de la région havraise encore en course en coupe de France de football. Même le HAC est déjà éliminé. Tous les espoirs reposent désormais sur Gonfreville-l'Orcher, qui accueille, le samedi 7 décembre, la formation de Créteil.

Sur le papier, la tâche s'annonce ardue pour les joueurs de Rachid Hamzaoui, l'entraîneur de l'équipe première, qui n'avaient pas atteint ce stade de la compétition depuis 27 ans. Avant-dernier de son groupe de National 3, l'ESMGO sera opposé au 10e de National 1. "On sait que ce sera compliqué, mais on va tout faire pour créer l'exploit", annonce le coach au club depuis 2005. Cette saison, la Coupe de France a débuté au 3e tour pour Gonfreville-l'Orcher. "Au départ, au début de l'aventure, on tombe sur des équipes souvent inférieures. Ce n'est pas facile pour motiver les joueurs, car il faut trouver les mots pour booster les garçons et éviter une élimination prématurée. Ensuite, ça coule de source. Quand on arrive au 6e, 7e tour, vous jouez des formations du même niveau que vous ou hiérarchiquement supérieures", reconnaît Rachid Hamzaoui.

Un exploit possible ?

Les joueurs de Rachid Hamzaoui sont capables d'élever leur niveau de jeu sur un match. En 2014, lors du 7e tour de la Coupe de France, devant plus de 1 500 spectateurs, ils avaient été proches d'une véritable sensation, en perdant seulement aux tirs au but face à l'US Orléans, déjà en ligue 2 à l'époque. Se transcender grâce au soutien des spectateurs, des bénévoles et de tous les acteurs du club, pour se qualifier aux dépens de Créteil et affronter une équipe de ligue 1 au prochain tour, le scénario idéal ?

Gonfreville-l'Orcher-Créteil, 8e tour de la Coupe de France, le samedi 7 décembre, au stade Baquet, dès 18h.