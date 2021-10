QRM. Place à la Coupe de France

Toujours dans le dur en National avec une 15e position, les Rouges et Jaunes ont vu leurs résultats s'améliorer quelque peu, depuis quelques matches, et ont passé les précédents tours de Coupe de France face aux Sapins, Grand-Quevilly et Cambrai sans trop de difficulté.

Éviter le piège

Pour le suivant, les joueurs de Manu Da Costa ont hérité d'un tirage avantageux sur le papier, puisque le club des Ardennes évolue deux divisions en dessous, en National 3, mais reste le seul club à avoir réussi à inscrire un but à l'équipe de Sedan (National 2) qui survole son championnat, lors du 5e tour de la Coupe de France (victoire 1-0). Les joueurs de Manu Da Costa devront donc faire preuve de méfiance lors de cette rencontre face à une équipe qui occupe aujourd'hui la 6e place de son championnat et qui a passé deux tours de Coupe depuis Sedan, contre Le Chesne (R2) 2-0 puis Wasquehal (R1) 2-0.